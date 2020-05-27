    27 мая 2020, 12:47

    Балканских киллеров задержали в Одессе. Их целью был наркодилер из Черногории

    Анатолий Минкин

    Украина стала площадкой для разборок балканских наркодельцов. В минувший вторник, 26 мая, в Киеве неизвестные выстрелили в гражданина Черногории. Раненого мужчину доставили в больницу. Выяснилось, что он находится в международном розыске как лидер наркокартеля. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

    Как рассказал глава ведомства Игорь Клименко, основными версиями покушения стали передел сфер влияния в самой группировке или разборки между преступными кланами, которые контролируют европейский наркотрафик.

    Полицейские установили личности киллеров. Они оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один уже несколько лет находится в международном розыске за заказное убийство.

    На территорию Украины они прибыли еще в начале мая. Долго следили за своей жертвой. В день нападения они караулили черногорца около его дома. Когда глава наркокартеля прибыл на место, то они пять раз выстрелили в него и уехали на машине, которую позже сожгли.

    Полицейские не исключили, что у киллеров были сообщники. Именно они предоставили новый транспорт, чтобы злоумышленники могли уехать из страны.

    Следователи выяснили, что киллеры направляются в Одесскую область, чтобы выехать через украинско-молдавскую границу. Для задержания вооруженных бандитов привлекли спецназ. Утром в среду, 27 мая, машину с киллерами остановили у въезда в город. Те оказали сопротивление и пытались убежать.

    После задержания в отношении четырех иностранцев открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос об их аресте.