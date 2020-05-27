Балканских киллеров задержали в Одессе. Их целью был наркодилер из Черногории

Как рассказал глава ведомства Игорь Клименко, основными версиями покушения стали передел сфер влияния в самой группировке или разборки между преступными кланами, которые контролируют европейский наркотрафик.

Полицейские установили личности киллеров. Они оказались гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один уже несколько лет находится в международном розыске за заказное убийство.

На территорию Украины они прибыли еще в начале мая. Долго следили за своей жертвой. В день нападения они караулили черногорца около его дома. Когда глава наркокартеля прибыл на место, то они пять раз выстрелили в него и уехали на машине, которую позже сожгли.

Полицейские не исключили, что у киллеров были сообщники. Именно они предоставили новый транспорт, чтобы злоумышленники могли уехать из страны.

Следователи выяснили, что киллеры направляются в Одесскую область, чтобы выехать через украинско-молдавскую границу. Для задержания вооруженных бандитов привлекли спецназ. Утром в среду, 27 мая, машину с киллерами остановили у въезда в город. Те оказали сопротивление и пытались убежать.

После задержания в отношении четырех иностранцев открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Сейчас решается вопрос об их аресте.