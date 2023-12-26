Мир 26 декабря 2023, 18:16 Балкановед Колосков: в Белграде сохраняется преимущественно спокойная обстановка

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Директор Центра балканских исследований СПбГУ Евгений Колосков рассказал о ситуации в Белграде, где ранее демонстранты устроили беспорядки. В городе сохраняется спокойная обстановка, за исключением нескольких улиц в центре, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По его словам, усиленных отрядов полиции в столице не наблюдается. Однако правоохранители патрулируют район, в котором расположены основные правительственные здания.

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Колосков предположил, что кампания протестов является попыткой сплочения оппозиции с прицелом на следующие выборы.