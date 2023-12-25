Мир 25 декабря 2023, 15:48 Балкановед Гуськова: Запад пытается подтолкнуть президента Сербии Вучича к введению санкций против РФ

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Созданное Евросоюзом и США оппозиционное движение старается оказать давление на президента Сербии Александра Вучича. Какие цели преследует Запад, рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По ее словам, таким образом ЕС и Соединенные Штаты пытаются подтолкнуть сербского лидера к признанию независимости Косово и введению санкций против России.

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Беспорядки в Белграде являются инструментом запугивания. Задача оппозиции — показать Вучичу, что этим «майданом» его «совершенно легко сбросят с власти», пояснила эксперт.