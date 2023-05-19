Мир 19 мая 2023, 21:55 Балканист Энтина рассказала, с чем связано намерение Сербии выстраивать партнерство с США Балканист Энтина Сербия понимает необходимость диалога с США

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Власти Сербии понимают необходимость диалога с США, так как они могут оказать влияние на ключевые вопросы в обществе. Таким мнением поделилась балканист Екатерина Энтина. Об этом сообщил «Взгляд».

Эксперт пояснила, что с помощью поддержки Соединенных Штатов сербы могут достигать своих национальных интересов. Среди главных интеграционных направлений Сербии специалист выделила евроинтеграцию, США, Китай и Россию.

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«Все последние американские администрации так или иначе участвовали в инвестиционных проектах в Сербии. В целом в обществе существует консенсус — с крупными мировыми акторами необходимо поддерживать позитивные отношения, поскольку будущее Белграда без их участия никогда не решалось», — отметила Энтина.