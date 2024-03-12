Мир 12 марта 2024, 15:12 Балканист Бондаренко: Босния и Герцеговина не присоединится к ЕС, несмотря на возможность переговоров

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Несмотря на объявленную возможность начать переговоры о членстве Боснии и Герцеговины в Евросоюзе, страна не вступит в ЕС в ближайшее время. Таким мнением с «Известиями» поделился балканист, главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.

Эксперт считает, что такая участь ждет и Сербию. Брюссель таким образом хочет показать, что «мы теоретически можем начать с вами переговоры».

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«Босния и Герцеговина, несмотря на то что находится ближе всех других стран к Европейскому союзу, как раз в политическом смысле находится дальше всех», — сказал Бондаренко.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК может объявить о рекомендации приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз.