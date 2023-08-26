Мир 26 августа 2023, 06:12 Балицкий заявил о надежде на скорое освобождение города Запорожье Балицкий: город Запорожье внесен в программу развития области на 10 лет Википедия

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Подконтрольный на данный момент киевскому режиму город Запорожье зачислен в программу развития Запорожской области на ближайшие 10 лет, администрация надеется на его скорое освобождение. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий в беседе с РИА «Новости».

Балицкий раскрыл планы развития региона во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле ночью 23 августа. В программе, рассчитанной на ближайшее десятилетие, фигурирует Запорожье.

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«У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять. Мы, конечно, ждем, рассчитываем и готовимся к тому, чтобы освободить Запорожье. У нас в этом вопросе очень большие планы», — заявил он.

В ходе разговора с Балицким Владимир Путин положительно воспринял работу команды Балицкого в Запорожской области. Он выразил надежду, что жители региона почувствуют старания властей, несмотря на сложную обстановку, в котором гражданам «приходится жить», а сотрудникам администрации «приходится работать».