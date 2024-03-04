Мир 04 марта 2024, 01:33 Балицкий назвал Макрона идиотом за слова об отправке войск на Украину Глава Запорожской области Балицкий резко высказался о Макроне РИА «Новости»

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона после громких заявлений об отправке западных войск на Украину и назвал его идиотом. Об этом сообщили «Известия».

«В хорошем смысле, в медицинском смысле идиот. Это человек, который живет в своем определенного рода вакууме, в том числе информационном. И он не позволяет объективно оценивать ситуацию», — отметил глава региона.

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По словам Балицкого, французскому лидеру тяжело понять, что европейцы не хотят и не могут воевать на Украине. Сейчас у Европы нет для этого средств, людей и сил. Поэтому такие высказывания может себе позволить только «клинический» человек, резюмировал глава Запорожской области.

После конференции лидеров стран Евросоюза Макрон допустил возможную отправку войск НАТО в зону конфликта. Ряд западных лидеров с ним не согласились, отметив, что военных из Европы на Украине никогда не будет.