Мир 16 августа 2023, 22:40 Балицкий назвал барахлом переданную Украине западную технику Врио главы Запорожья Балицкий: Запад передал Украине барахло Министерство обороны Украины

Читать 360tv в

Полученная украинской армией западная военная техника — барахло, которое крайне плохо показало себя во время боевых действий. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Он отметил, что европейская техника показала себя крайне плохо. С точки зрения работоспособности, как подчеркнул Балицкий, западное вооружение оказалось отвратительным.

Реклама

«Их хваленые рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких — это все абсолютное барахло, по крайней мере точно не лучше советских танков, даже покрашены плохо», — сказал он.

Врио главы Запорожской области пояснил, что поставленная ВСУ техника подходит лишь для обороны, но никак не для наступления. Как уточнили «Известия», Балицкий также заверил, что европейские танки могут легко выйти из строя, подорвавшись на мине.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский уже признал, что положение ВСУ на Купянском направлении осложнилось. По его словам, Вооруженные силы России могут взять Купянск под свой контроль.