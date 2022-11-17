Мир 17 ноября 2022, 05:04 Балетмейстера Барышникова наградили медалью Королевской академии танца в Британии Королева-консорт Британии вручила балетмейстеру Барышникову медаль академии танцев QEII Балетмейстер Михаил Барышников и королева-консорт Великобритании Камилла

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Королевская академия танцев Британии присудила коронационную награду Королевы Елизаветы II балетмейстеру Михаилу Барышникову. Медаль вручила супруга короля Карла III королева-консорт Камилла. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

Церемония прошла в Букингемском дворце. Раннее эту награду получали Мари Рамбер, Фредерик Эштон, Моника Мейсон, Рудольф Нуриев и Карлос Акоста. В 2021 награду получил Дэвид Макалистер.

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«Для меня большая честь принять коронационную премию Королевы Елизаветы II от Королевской академии танца и Ее Величества королевы-консорта. Для меня большая честь быть добавленным к такому впечатляющему списку лауреатов, многими из которых я горжусь тем, что работал с ними, и называю друзьями», — передает портал слова Барышникова.

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Премия Королевы Елизаветы II (QEII) была учреждена в 1953 году в честь года коронации монарха.

Короля Великобритании Карла III и его жену Камиллу забросали яйцами в Йорке во время визита в честь открытия статуи Елизаветы II. Яйца не достигли цели, метателя задержала полиция.