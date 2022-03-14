Балерины в Донецком театре показали постановку в поддержку ВС РФ

В Донецком театре оперы и балета показали постановку в поддержку спецоперации России. Во время выступления балерины выстроились в буквы Z и V.

Эти буквы используются для обозначения российской техники, которая используется в рамках спецоперации. В Минобороны ранее объясняли, что литеры, в частности, означают лозунги «за правду» и «за мир».

Ранее массовый флешмоб «Za мир!» в поддержку спецоперации провели сотрудники госкорпорации «Роскосмос». В акции приняли участие 500 человек. Они выстроились на стадионе в форме огромной буквы Z и развернули рядом с ней георгиевскую ленту.