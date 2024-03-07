Мир 07 марта 2024, 17:35 Балерину Лиепу лишили литовского гражданства из-за поддержки России Президент Литвы лишил гражданства балерину Лиепу РИА «Новости»

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Литовский президент Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу. Об этом сообщило агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

«В четверг президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил <…> балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения», — отметили журналисты.

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Артистка в свою очередь подчеркнула, что уже сделала нравственный выбор и остается с Россией. Женщина признала, что много отдала Литве, где у нее живут родные, друзья и знакомые.

В ноябре 2023 года министр внутренних дел Агне Билотайте попросила главу республики лишить балерину литовского гражданства. В МВД, МИД и полиции заявили, что артистка «представляет угрозу» интересам страны.

Украинские власти ранее приняли решение лишать гражданства людей, получивших российский паспорт. Закон о множественном гражданстве внесли в Верховную раду.