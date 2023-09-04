Мир 04 сентября 2023, 14:36 Бальбек рассказал подробности биографии нового главы минобороны Украины Бальбек: новый глава минобороны Украины будет представлять интересы Запада Скриншот с видео / YouTube

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Новый министр обороны Украины Рустем Умеров был воспитанником турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Об этом заявил экс-депутат от Крыма Руслан Бальбек, сообщило РИА «Новости».

По его словам, Умеров будет продвигать интересы Запада, так как «политическую огранку» он приобрел именно в США. Эксперт связал замену министра обороны Украины с коррупционными схемами.

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«Впрочем, вполне возможно, это связано и с тем, что предыдущий министр не умел правильно делиться, а Умеров <…> набил руку на откатах и распилах», — отметил Бальбек.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал Умерова доверительным лицом Владимира Зеленского». Капитан запаса первого ранга подчеркнул, что нового министра будут использовать в своих целях США.