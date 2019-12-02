Бальбек ответил Кравчуку по поводу государственности России и Украины

Депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил сожаление в связи со словами бывшего украинского президента Леонида Кравчука о том, чья государственность древнее. Высказывания экс-лидера Украины он назвал «нелепыми и сомнительными».

«Очень жаль, что экс-президент Украины вместо экспертной оценки политических событий стал специализироваться на скандалах. С его стороны идет сознательное очернение России и выпячивание якобы украинского исторического превосходства», — сказал РИА «Новости» Руслан Бальбек.

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Он напомнил, что князь Владимир, один из строителей Киевского княжества, прибыл туда из Новгорода — северного русского города. По словам Бальбека, о Москве в X–XI веках никто не слышал, но о Русском государстве знали все соседи.

Депутат также заявил, что именно Русское государство отражало походы средневековых «евроинтеграторов» и создало позиционный рубеж, который позволил сохранить самобытную культуру в Киеве и Новгороде. Поэтому, считает Бальбек, слова Кравчука «об историческом превосходстве Киевского княжества над остальной Русью выглядят жалко, нелепо и сомнительно».

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «112», что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, согласно которой украинская государственность на три века древнее русской. По его словам, Россия начала формироваться при Иване Грозном.