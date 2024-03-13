Мир 13 марта 2024, 08:29 «Бал вампиров заканчивается». Путин сделал предупреждение западным элитам Путин: западным элитам надо понять, что «бал вампиров» заканчивается РИА «Новости»

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Западным элитам пора понять, что «бал вампиров» заканчивается, хотя они столетиями привыкли «набивать брюхо человеческой плотью». Об этом в интервью телеканалу «Россия» и РИА Новости предупредил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратил внимание, что так называемый золотой миллиард веками практически паразитировал на других народах, занимаясь эксплуатацией стран и их населения в Латинской Америке, Африке и Азии.

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И сейчас, по словам Путина, в западных элитах все еще очень сильно желание сохранить несправедливое положение вещей в международных делах.

«Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается», — подчеркнул Путин в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым.