Баку показал кадры с уничтожением колонн противника в Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжаются вооруженные столкновения армянских и азербайджанских военных. Баку показал уничтожение колонн противника на линии соприкосновения.

Видео опубликовало на YouTube министерство обороны Азербайджана. В кадр попали несколько взрывов.

Ранее военное ведомство Армении показало видео с картой, где зафиксированы перемещения турецких и азербайджанских военных самолетов в зоне Нагорного Карабаха. Около восточной границы летают истребители F-16 и азербайджанские штурмовики Су-25.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией произошло в сентябре. Вопрос о спорных территориях Нагорного Карабаха остается открытым более 30 лет. Ереван заявил, что готов признать его независимой республикой. Политологи полагают, что из-за подобного решения шанс мирных переговоров сойдет на нет.

В российском министерстве иностранных дел призвали стороны незамедлительно прекратить огонь, принять меры по деэскалации напряженности и не допускать провокационных заявлений и действий. Москва готова предоставить площадку для трехсторонних переговоров главам МИД России, Армении и Азербайджана.