Баку и Анкара отвергли причастность F-16 к уничтожению Су-25 Армении

Это же заявление поддержало Министерство обороны Азербайджана. Там опровергли причастность истребителя F-16 к уничтожению армянского военного самолета.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, что из аэропорта азербайджанского города Гянджа вылетели истребители F-16, принадлежащие Турции.

Один из самолетов в ходе выполнения боевой задачи нанес удар по штурмовику Су-25, который входит в Военно-воздушные силы Армении.

«Армянский истребитель Су-25 при выполнении боевого задания в воздушном бою был сбит многофункциональным истребителем F-16 ВВС Турции. Пилот, к сожалению, героически погиб», — написала она.

Она отметила, что все это происходило над территорией Армении, куда турецкий самолет углубился на 60 километров. Атака произошла на высоте 8200 метров.

Вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном продолжаются с конца прошлой недели. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия вокруг непризнанной Республики Нагорный Карабах.

Баку заявил, что Армения провела артиллерийский обстрел приграничных территорий. В этой связи армия Азербайджана открыла оборонительный огонь. Ереван заявил, что соседняя страна обстреляла из установок «Град» территорию непризнанного Нагорного Карабаха.

В минувший понедельник, 28 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в открытую назвал территорию непризнанной республики частью Азербайджана, которую оккупировала Армения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает отказаться от любых заявлений в поддержку той или иной стороны, так как это только подливает масла в огонь разгоревшегося конфликта. Он заявил, что всем странам сейчас нужно сделать все, чтобы противники прекратили стрельбу и перешли к дипломатическому способу регулирования.