Баку готов как можно быстрее начать переговоры с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов незамедлительно начать переговоры с Ереваном по Карабаху. При этом беседу в Москве глава страны посчитал эффективной, так как стороны достигли важных договоренностей.

«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», — сказал Алиев в интервью РБК.

В пятницу в Москве прошли переговоры глав России, МИД Армении и Азербайджана. Стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 по московскому) 10 октября. Однако стороны уже обвиняют друг друга в несоблюдении соглашения. Кроме того, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ согласились приступить к переговорам с целью скорейшего урегулирования конфликта.

Вопрос о мирном решении военного конфликта остро встал в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Глава региона Араик Арутюнян ранее заявил, что попросит Армению признать территорию независимой. Это произойдет в случае, если НКР не почувствует со стороны Азербайджана «готовности решить карабахский конфликт», сообщил Арутюнян.