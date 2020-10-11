Баку готов как можно быстрее начать переговоры с Ереваном
«Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно», — сказал Алиев в интервью РБК.
В пятницу в Москве прошли переговоры глав России, МИД Армении и Азербайджана. Стороны согласились на режим прекращения огня, который вступил в силу в 12:00 по местному времени (11:00 по московскому) 10 октября. Однако стороны уже обвиняют друг друга в несоблюдении соглашения. Кроме того, Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ согласились приступить к переговорам с целью скорейшего урегулирования конфликта.
Вопрос о мирном решении военного конфликта остро встал в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Глава региона Араик Арутюнян ранее заявил, что попросит Армению признать территорию независимой. Это произойдет в случае, если НКР не почувствует со стороны Азербайджана «готовности решить карабахский конфликт», сообщил Арутюнян.