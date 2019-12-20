Бакалавр по биохимии стала «Мисс Америкой»
Девушка из американского штата Вирджиния Камилла Шриер недавно окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии. А теперь она стала «Мисс Америка — 2020». Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на CNN.
Конкурс проходил в штате Коннектикут на северо-востоке США. Во время состязания студентка в возрасте 24 лет показала каталитическое разрушение перекиси водорода. Ей удалось обойти 50 соперниц и победить в конкурсе талантов.
Шриер получила корону от «Мисс Америки — 2019» Нины Франклин и стипендию в 300 тысяч долларов. Теперь девушка планирует получить ученую степень в области фармацевтики и весь год участвовать в проекте, который занимается профилактикой злоупотребления лекарствами.