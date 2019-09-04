Байкер спас жизнь выбежавшему на дорогу котенку. Видео
Где произошел этот случай, точно не известно. Однако можно предположить, что место действия — одна из дорог во Франции, поскольку мужчины на видео разговаривали именно на французском языке. Ролик был опубликован в Twitter.
«Просто два парня спасли жизнь котенку».
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Видео снято но камеру со шлема байкера. На первых кадрах он едет на большой скорости на мотоцикле. Однако мужчина останавливается со словом: «Нет». После того, как он припарковался, мотоциклист подбежал к автомобилю. Оттуда вышел другой мужчина, и они вместе побежали по трассе.
«Стоп!» — прокричали герои ролика едущему навстречу автомобилю. После этого они взяли в руки лежавшего на дороге котенка. Именно ради него все и затевалось. Рыжик, похоже, не понял всей сложности ситуации и с удивлением смотрел на своих спасителей.
В конце видео байкер передал кота другому мужчине, после чего тот уехал. Был ли это кот автомобилиста и выпал ли он из машины, видимо, так и останется загадкой.