Байкер спас жизнь выбежавшему на дорогу котенку. Видео

Чудесное спасение рыжего котенка произошло благодаря мотоциклисту и автолюбителю. Они сделали все, чтобы четверолапый не попал под колеса машины.

Где произошел этот случай, точно не известно. Однако можно предположить, что место действия — одна из дорог во Франции, поскольку мужчины на видео разговаривали именно на французском языке. Ролик был опубликован в Twitter.

«Просто два парня спасли жизнь котенку».

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Видео снято но камеру со шлема байкера. На первых кадрах он едет на большой скорости на мотоцикле. Однако мужчина останавливается со словом: «Нет». После того, как он припарковался, мотоциклист подбежал к автомобилю. Оттуда вышел другой мужчина, и они вместе побежали по трассе.

«Стоп!» — прокричали герои ролика едущему навстречу автомобилю. После этого они взяли в руки лежавшего на дороге котенка. Именно ради него все и затевалось. Рыжик, похоже, не понял всей сложности ситуации и с удивлением смотрел на своих спасителей.

В конце видео байкер передал кота другому мужчине, после чего тот уехал. Был ли это кот автомобилиста и выпал ли он из машины, видимо, так и останется загадкой.