Мир 29 октября 2022, 17:33 Байдену задали неудобный вопрос о переброске войск в Европу Подполковник США Дэвис потребовал ответа Белого дома о переброске войск к границам Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Администрация президента США и сам американский лидер Джо Байден неоднократно заявляли, что не станут направлять войска для участия в конфликте на Украине. Но только за последние несколько дней в Румынии оказалась 101-я воздушно-десантная бригада США, а в Адриатическое море вошел авианосец George HW Bush под предлогом учений НАТО. Об этом в своей колонке для сайта 19FortyFive написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

С учетом переброски дополнительных сил число американских военных в Европе увеличилось до 100 тысяч человек. При этом основным местом дислокации стали страны бывшего Восточного блока.

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Дэвис привел заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что учения в Адриатике демонстрируют способность стран альянса быстро наращивать свою мощь.

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«Почему никто в Вашингтоне или Брюсселе не удосужился объяснить американскому народу, что представляет собой угроза национальной безопасности США, которая потребовала бы развертывания 100 000 американских военнослужащих, передового развертывания боевой дивизии, которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, и отправки боевых групп авианосцев к границе с Украиной?» — задался он вопросом.

Полковник отметил, что все это поведение никак не вписывается в стратегию национальной безопасности США. Белый дом сам увеличивает напряженность в отношениях с Россией, которая может перерасти в обмен ядерными ударами.

Украина провокацией с «грязной бомбой» намерена втянуть США и весь блок НАТО в конфликт. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Как сообщило ИА Nation News, киевский режим сейчас ищет любой предлог, чтобы включить альянс в противостояние с Россией.