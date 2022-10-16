Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией | 360°

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Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией

Журналист FT Ингленд: Байден рискует ухудшить отношения США с Саудовской Аравией

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Президент США Джо Байден рассматривает несколько вариантов дальнейших отношений с Саудовской Аравией после решения королевства сократить объемы добычи нефти в рамках консорциума ОПЕК+. Если американский лидер поддастся на давление «ястребов» и пойдет на жесткие шаги, то США навсегда потеряют одного из своих главных союзников на Ближнем Востоке. Об этом в своей колонке для газеты The Financial Times написал журналист Эндрю Ингленд.

Автор напомнил, что демократы в американском парламенте призвали заморозить продажу оружия и ограничить сотрудничество с Саудовской Аравией в сфере безопасности. Если Байден пойдет по такому пути, то все его дальнейшие маневры на Ближнем Востоке окажутся ограниченными.

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Белый дом уже ввел мораторий на продажу наступательного оружия королевства, опасаясь нападения Саудовской Аравии на Йемен. Но американские средства обороны продолжают поступать в Эр-Рияд.

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Опрошенные журналистом аналитики отметили, что Саудовская Аравия слишком важна для интересов США в регионе. В частности, через нее работает разведка, а также она сдерживает угрозы, исходящие от Ирана и его сателлитов.

О том, что администрация американского президента намерена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, ранее заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

В чем именно заключается изменение он не уточнил. Но накануне представители США отложили заседание рабочей группы Совета сотрудничества США и стран Персидского залива, которое готовилось в Эр-Рияде. Этот шаг сочли символическим.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении уровня добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. Саудовский министр энергетики, принц Абдулазиз бен Салман пояснил, что решение направлено исключительно для стабилизации рынка.

Байден заявил, что разочарован таким решением консорциума, так как это приведет к росту цен на топливо. При этом ряд политиков сделали заявление, что Саудовская Аравия решением сократить добычу нефти поддержала Россию. На это ответил министр обороны королевства Халид ибн Салман Аль Сауд. Он напомнил, что в ОПЕК+ также входит Иран, с которым у Саудовской Аравии очень напряженные отношения. Министр подчеркнул, что решение носит исключительно экономический характер.

США

Саудовская Аравия

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