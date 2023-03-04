Мир 04 марта 2023, 00:38 Байдену удалили злокачественное образование на коже Reuters: Байдену успешно удалили злокачественное образование на коже РИА «Новости»

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Президента США Джо Байдена успешно прооперировали, главе государства удалили злокачественное образование на коже. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на врача Белого дома Кевина О’Коннора.

По словам О’Коннора, в феврале Байдену провели биопсию. Она подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у президента США.

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«Вся раковая ткань была успешно удалена», — говорится в материале агентства.

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Как добавил врач Белого дома, у американского лидера зажило место биопсии, и дальнейшее лечение ему не требуется. Однако Байдену необходимо продолжать наблюдаться у дерматолога.

В январе О’Коннор подтвердил, что у супруги президента США Джилл Байден проблемы с кожей, вызванные базалиомой — «белым раком». Первая леди США перенесла операцию по удалению раковой ткани над правым глазом. Также медики обнаружили на левой стороне груди женщины пораженную область, которую тоже удалили. Как отметил врач Белого дома, поражения базалиомы не имеют тенденции к распространению или метастазированию. Во время операции Байден находился рядом с 71-летней супругой.