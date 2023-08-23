Мир 23 августа 2023, 22:06 Байдену сообщили о крушении самолета в Тверской области Белый дом: Байдена проинформировали об авиакатастрофе под Тверью в России YouTube

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Президента США Джо Байдена проинформировали о крушении самолета в Тверской области, в списках пассажиров которого значился бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом заявление.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — сказано в сообщении.

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Вечером 23 августа в селе Куженкино Тверской области разбился частный самолет, принадлежащий компании «МНТ — Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках. Самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на борту было 10 человек, в том числе три члена экипажа. Среди пассажиров значится имя и фамилия Евгений Пригожин.

По факту падения самолета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Спасатели обнаружили тела восьми пассажиров. Работы на месте падения самолета продолжаются.