Байдену сделали прививку от коронавируса. Видео

Избранный президент США Джо Байден получил дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer. Трансляцию его вакцинации вели американские телеканалы.

Прививка Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare, уточнило РИА «Новости».

В США 20 декабря было зафиксировано свыше 400 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Это на 150 тысяч больше предыдущего максимума. По числу заболевших на 100 тысяч населения лидируют штаты Теннесси, Техас, Оклахома, Калифорния, Аризона и Род-Айленд.

Байден 15 декабря озвучил свои первоочередные задачи на посту президента США. Как отметил политик, он займется ими «безотлагательно». В числе задач были: борьба с пандемией коронавируса и вакцинация населения. Однако по мнению экспертов, у нового президента возникнут проблемы с их исполнением.