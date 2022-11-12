Мир 12 ноября 2022, 16:39 Байдену пригрозили пощечиной за слова о российских военных РИА «Новости»: пользователи Twitter пригрозили Байдену пощечиной за слова о военных из РФ White House

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Пользователи социальной сети Twitter предложили привести в чувства президента США Джо Байдена после его высказывания о российских военных. Об этом написало РИА «Новости».

Американский лидер заявлял, что украинский конфликт не получится завершить после отвода российских военных.

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«Может быть, пощечина поможет старику лучше соображать? Россия никуда не уйдет и не денется. Джо, ты лицемер», — написал один пользователь.

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Второй читатель напомнил президенту, что конфликт моментально завершится, если США и НАТО перестанут оказывать поддержку Украине.

«Байдену пора вспомнить, что США еще не вывели собственные войска из Сирии и Ирака», — добавил еще один пользователь.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Россия и Украина могут сесть за стол переговоров, однако их условия определит украинский президент Владимир Зеленский.

Она отметила, что для американской стороны приемлемым условием диалога является признание Россией ответственности «за содеянное».