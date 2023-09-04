Мир 04 сентября 2023, 01:43 Байдену придется раскрыть все. Республиканцы проголосуют по импичменту президенту США Конгрессвуман Грин анонсировала голосование по импичменту Байдену РИА «Новости»

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Республиканцы планируют проголосовать за начало расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту», — написала конгрессвумен.

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По словам Грин, Байдену придется представить для расследования всю информацию: коммуникации от его имени, банковские выписки и источники дохода, журнал посетителей и детали встреч. Политик также добавила, что президенту придется обнародовать перечень лекарств, «которые маскируют его умственный упадок».

В пятницу, 1 сентября, телеканал CCN сообщил, что республиканцы планируют осенью объявить Байдену импичмент за «воспрепятствование правосудию». Основанием для импичмента станет ход разбирательств в отношении семьи президента, в первую очередь, его сына Хантера Байдена.