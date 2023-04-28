Мир 28 апреля 2023, 20:12 Байдену предсказали скорую смерть Кандидат в президенты США Хейли предрекла кончину Байдена и президентство Харрис White House

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Нынешний президент США Джо Байден вряд ли доживет до 86 лет. Об этом заявила кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев Никки Хейли в эфире телеканала Fox News.

«Он объявил, что снова баллотируется в 2024 году, и я думаю, что мы все можем сказать по существу: если вы голосуете за Байдена, вы всерьез рассчитываете на президентство [вице-президента Камалы] Харрис», — сказала она.

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По мнению Хейли, Байден долго не проживет. Она предрекла смерть президента США в ближайшие пять лет. В последнее время Байден часто попадает в неловкие ситуации. Накануне американский лидер не смог вспомнить, что несколько недель назад приезжал с рабочим визитом в Ирландию.

Во время поездки в аэропорту Белфаста Байден слегка оттолкнул премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Потом в ходе выступления президент Соединенных Штатов предложил ирландцам «лизнуть этот мир». После высказывания Байдена в зале образовалось неловкое молчание.