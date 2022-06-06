Байдену предсказали крах в новой попытке сговориться против России

Президент США Джо Байден в рамках девятого Саммита Америк попробует уговорить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, но потерпит фиаско. Такое мнение высказал в материале для китайского издания Global Times генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Корунов.

«Большинство латиноамериканских стран не намерены ставить российско-украинский конфликт своим главным внешнеполитическим приоритетом», — предположил он.

Он объяснил, что большинство стран-участниц саммита не хотят вводить суровые экономические санкции против Москвы. Более того, эти страны считают санкции возможностью «заполнить вакуум и завоевать более сильные позиции на российских рынках».

Ранее президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор осудил санкционную политику США в отношении России, а также негативно отозвался о санкциях в отношении Москвы и Минска. Кроме того, Обрадор подчеркнул неудовлетворительную работу ООН в содействии диалогу и переговорному решению кризиса.

Представитель госдепартамента США Брайан Николс называл ранее маловероятным участие Кубы, Никарагуа, Венесуэлы. В этой связи главы Мексики и Боливии выступили против подобного решения и заявили, что лично ехать туда отказываются, если остальные государства не будут приглашены.