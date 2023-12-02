Мир 02 декабря 2023, 05:03 Байдену предрекли проблемы на выборах, если он не договорится с Зеленским SCMP: Байдену нужно уговорить Зеленского на мир с РФ для победы на выборах в США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский лидер Джо Байден должен заставить украинского коллегу Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с российской стороной, чтобы повысить шансы на победу на выборах в президенты США в 2024 году. Такое мнение выразил сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка в материале для издания South China Morning Post.

«Если Байден добьется перемирия между Украиной и Россией, он лишит [экс-лидера Штатов Дональда] Трампа повода для нападок и заметно улучшит свой имидж, повышая шансы на второй срок», — заявил он.

Реклама

Эксперт отметил, что прекращение боевых действий на Украине станет «решающим фактором» в карьере Байдена. Он также указал на понижение до 40% отметки рейтинга действующего лидера Штатов после начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее журналисты New York Post назвали переизбрание Байдена на новый срок бесчеловечным. По их данным, психическое состояние 81-летнего президента оставляет желать лучшего. Авторы издания напомнили, что сотрудники Белого дома и без того стараются оградить главу Америки от общественных мероприятий.