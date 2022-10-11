Байдену предрекли проблемы из-за слов о Путине и ценах на газ | 360°

Мир 11 октября 2022, 23:46 Поделиться Telegram

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Viber Байдену предрекли проблемы из-за слов о Путине и ценах на газ Fox News: республиканцы одержат победу в конгрессе из-за оговорок президента США Байдена Pxhere.com

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Демократы рискует проиграть выборы в конгресс, которые намечены на ноябрь. Причина — в набирающей популярность риторике о некомпетентности главы Белого дома Джо Байдена. Такое заявление сделал бывший представитель Национального республиканского комитета Мэтт Горман в эфире Fox News.

Власти США, как отметил Горман, все еще находятся в замешательстве из-за резкого подорожания бензина, и потребительских товаров после усиления антироссийских санкций.

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В одном из выступлений перед американцами Байден обвинил в росте цен российского президента Владимира Путина, напомнил Горман. По его словам, глава Белого дома пытается найти крайних в сложившейся ситуации.

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«Невозможно не усомниться в компетентности президента США. Совершенно нелепо настаивать на том, что Байден — образец красноречия. Он никогда им не был», — отметил политик.

Также Байден, несмотря на очевидные признаки рецессии в американской экономике, продолжал утверждать, что «технически это не было рецессией», отрицая тем самым наличие проблемы.

Бывший чиновник напомнил и про очередной недавний конфуз Байдена, когда президент США искал ранее погибшую представительницу конгресса Жаклин Рене Валорски. При этом о ее трагической гибели было широко известно.

«Через некоторое время демократы, скорее всего, проснутся с республиканским большинством как в палате представителей, так и в сенате, и наивно удивятся, почему все пошло не так», — считает Горман.

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