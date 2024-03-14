Мир 14 марта 2024, 15:22 Байдену предрекли проблемы из-за дела его сына Politico: дело Хантера Байдена может помешать его отцу перед выборами Chris Kleponis / Global Look Press

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Дело бизнесмена Хантера Байдена о хранении огнестрельного оружия рассмотрят в разгар предвыборной гонки. Это может сказаться на его отце — президенте Соединенных Штатов Джо Байдене, сообщила газета Politico.

По данным авторов материала, адвокаты Хантера Байдена добиваются прекращения дела. В ход идут аргументы о политическом давлении.

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«[Адвокаты утверждают], что прокуроры подчинились политическому давлению после того, как соглашение публично подвергнули критике со стороны республиканцев, в том числе бывшего президента Дональда Трампа», — подчеркнули журналисты.

Сын американского президента должен был пойти на сделку со следствием. Это помогло был ему закрыть дело еще летом прошлого года. Но суд продолжил расследование, во время которого вскрылись новые факты.

Журнал Newsweek сообщал, что Байден-младший потратил 872 тысячи долларов на интимные услуги, наркотики и порно. В феврале стало известно, что он решил отказаться от запрещенных веществ, чтобы помочь отцу на выборах.