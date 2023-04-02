Мир 02 апреля 2023, 18:37 Байдену предрекли политическую катастрофу Журналист Херш предрек Байдену политическую катастрофу из-за взрывов на «Северных потоках» White House

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Президенту США Джо Байдену грозит политическая катастрофа из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом изданию The Postil Magazine сообщил независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.

По его словам, из-за отсутствия российского газа в Германии стремительно ухудшается экономическая обстановка. Все издержки в этой ситуации лягут на плечи США.

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«Коллапс экономики в ФРГ станет проблемой для Байдена, превратившись в итоге в политическую катастрофу уже в середине нынешнего года», — сказал Херш.

Журналист заметил, что Белый дом серьезно опасается вероятной независимости Германии, а также ситуации, при которой энергоресурсы из России станут политическим оружием.

«На официальном уровне отношения США и Германии уже отравлены, но окончательно они не испортятся», — добавил он.

Ранее Херш провел собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и сделал выводы, что к ним причастны американские спецслужбы. С его точкой зрения согласился президент России Владимир Путин.