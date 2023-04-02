02 апреля 2023, 18:37
Байдену предрекли политическую катастрофу
Журналист Херш предрек Байдену политическую катастрофу из-за взрывов на «Северных потоках»
Президенту США Джо Байдену грозит политическая катастрофа из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Об этом изданию The Postil Magazine сообщил независимый журналист-расследователь Сеймур Херш.
По его словам, из-за отсутствия российского газа в Германии стремительно ухудшается экономическая обстановка. Все издержки в этой ситуации лягут на плечи США.
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«Коллапс экономики в ФРГ станет проблемой для Байдена, превратившись в итоге в политическую катастрофу уже в середине нынешнего года», — сказал Херш.
Журналист заметил, что Белый дом серьезно опасается вероятной независимости Германии, а также ситуации, при которой энергоресурсы из России станут политическим оружием.
«На официальном уровне отношения США и Германии уже отравлены, но окончательно они не испортятся», — добавил он.
Ранее Херш провел собственное расследование взрывов на «Северных потоках» и сделал выводы, что к ним причастны американские спецслужбы. С его точкой зрения согласился президент России Владимир Путин.
Германия
США
Газопровод Северный поток — 2
Джо Байден
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