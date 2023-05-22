Мир 22 мая 2023, 17:02 Байдену предложили жаловаться в НАТО после слов о российских военных на Украине Пользователи Twitter напомнили Байдену о действиях НАТО после слов об армии России РИА «Новости»

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Связавшего завершение конфликта на Украине с выводом российских войск президента США Джо Байдена осудили пользователи Twitter. В комментариях они напомнили, что НАТО продолжает свое расширение, подбираясь все ближе к границам России, но на этот вопрос американский лидер внимание пока не обратил. Комментарии пользователей собрало РИА «Новости».

В Сети отметили, что продолжение конфликта пока играет Байдену только на руку. Диктуя свои условия президенту Украины Владимиру Зеленскому, он поставил его в безвыходное положение, сделав полностью зависимым от помощи Запада.

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«Когда США прекратят оказывать помощь Украине и расширять НАТО на восток, тогда конфликт завершится», — резюмировал пользователь.

Еще один комментатор предложил президенту США направить свои претензии руководству альянса и обратить внимание на агрессивную политику, которое продвигают американские военные.

Также пользователи напомнили Байдену, что конфликта могло не быть вовсе, если бы украинские власти выполнили взятые на себя Минские соглашения, про которые сегодня уже все забыли. При этом шансы на выход российской армии с украинской территории участники дискуссии сочли смехотворными.