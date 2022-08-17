Байдену предложили устроиться продавцом телемагазина
Сенатор Кеннеди предложил Байдену устроиться продавцом телемагазина
Рейтинг президента США Джо Байдена опустился так низко, что американцы предпочли бы его видеть продавцом телемагазина. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
«Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов», — сказал Кеннеди в эфире телеканала Fox News.
Как отметил политик, за время управления страной Байден умудрился наступить на все грабли, разбросанные во дворе. Американцы не испытывают ненависти к лидеру США, но ни один из них не скажет, что Байдену удается справиться со своей работой.
Ранее с предложением Байдену покинуть пост выступил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. Он подчеркнул, что за время президентства Байдена США оказались в тяжелой ситуации.
Исследовательская компания Morning Consult провела опрос среди американских избирателей. По результатам исследования, работу Байдена не одобряют жители 44 из 50 штатов. В первом квартале 2022 года действия президента не нравились избирателям в 40 штатах.