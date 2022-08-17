Байдену предложили устроиться продавцом телемагазина

Рейтинг президента США Джо Байдена опустился так низко, что американцы предпочли бы его видеть продавцом телемагазина. Об этом заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

«Я думаю, что большинство избирателей в нашей стране считают, что Байдену было бы лучше продавать катетеры на ночном телевидении, чем быть президентом Соединенных Штатов», — сказал Кеннеди в эфире телеканала Fox News.

Как отметил политик, за время управления страной Байден умудрился наступить на все грабли, разбросанные во дворе. Американцы не испытывают ненависти к лидеру США, но ни один из них не скажет, что Байдену удается справиться со своей работой.

Ранее с предложением Байдену покинуть пост выступил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн. Он подчеркнул, что за время президентства Байдена США оказались в тяжелой ситуации.

Исследовательская компания Morning Consult провела опрос среди американских избирателей. По результатам исследования, работу Байдена не одобряют жители 44 из 50 штатов. В первом квартале 2022 года действия президента не нравились избирателям в 40 штатах.