Байдену предложили объявить импичмент после захвата власти в Афганистане талибами*

Республиканка Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение конгресса проект резолюции об импичменте президенту США Джо Байдену. Она обвинила американского лидера в том, что он бросил 10 тысяч соотечественников в Афганистане, после захвата власти в стране сторонниками движения «Талибан»*.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — приводит РИА «Новости» текст заявления Грин.

В этом проекте также говорится о нарушении Байденом иммиграционного законодательство, что привело к кризису на южной границе Соединенных Штатов. Еще Грин обвинила главу Белого дома в присвоении полномочий по продлению запрета на выселение арендаторов жилья, что идет вразрез с судебным решением.

В конце прошлой недели талибы* захватили власть в Афганистане. До этого США вывели из республики свои войска, которые перебросили туда 20 лет назад. Байден заявил, что ничуть не жалеет об этом решении, и сейчас готов к критике.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.