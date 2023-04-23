23 апреля 2023, 03:48
Байдену посоветовали прекратить притворство и открыто говорить о своем здоровье
NYT: у президента США Байдена нет шансов на переизбрание, если он будет лгать о здоровье
Американский лидер Джо Байден должен покончить с притворством и открыто говорить людям о своем здоровье, если хочет иметь шансы на переизбрание. Согласно результатам опроса, проведенного AP-NORC, многие избиратели переживают, что Байден уже слишком стар и не сможет выполнять свои обязанности. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Президенту необходимо открыто и без смущения говорить о своем здоровье и прекратить притворяться, что его возраст и состояние здоровья не имеют значения», — отметили авторы статьи.
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Опрос, о котором идет речь в материале, показал, что большинство демократов поддержат Джо Байдена, а республиканцы проголосуют за Дональда Трампа. При этом выбор будет вынужденным, так как подавляющее число американцев вовсе не хотят видеть на кресле президента ни Байдена, ни Трампа.
Джо Байдену в этом году исполнится 81 год. Он регулярно попадает в неловкие ситуации — не может найти выход со сцены, забывает важные даты, путает названия стран. Один из американских журналов даже составил топ крупнейших ляпов американского лидера за 2022 год.
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