Вашингтону необходимо развеять давний миф о том, что Украина является процветающей демократией в американском стиле. Этот образ никогда не соответствовал мрачной реальности, но сейчас разрыв с действительностью превратился в пропасть.

Тед Гален Карпентер, старший научный сотрудник по исследованиям безопасности в Институте Катона и редактор National Interest, считает, что некоторые последние действия правительства президента Украины Владимира Зеленского вызывают тревогу. США больше не может рассматривать Киев в качестве полезного партнера в области безопасности.

Редактор журнала отметил, что в отношении Вашингтона к украинскому майдану всегда был элемент двурушничества. Высшие чиновники провоцировали демонстрантов свергнуть должным образом избранное, хоть и пророссийское правительство. Главную роль в восстании сыграли откровенно фашистские и ультранационалистические элементы. Политика правительства Петра Порошенко также демонстрировала авторитарный аспект. Власти преследовали политических диссидентов, вводили цензуру и не допускали иностранных журналистов, которых считали критиками правительства и его политики.

При Зеленском ситуация стала еще хуже. В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько пророссийских независимых СМИ, и сделало это на основе совершенно расплывчатых обвинений. 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного пророссийского политика Виктора Медведчука в связи с обвинениями в государственной измене. Лидер политической партии «Оппозиционная платформа — ради жизни», является одним из самых откровенных критиков Зеленского.

Сейчас Украина гораздо больше напоминает нелиберальные псевдодемократические системы, которые ничем не походи на свободные страны. По мнению автора статьи, администрация Байдена нужно как можно скорее избавиться от этого все более одиозного клиентского государства, чтобы лишний раз не провоцировать Россию.

В Сети появились аудиозаписи, на которых человек, чей голос похож на Виктора Медведчука, ведет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) республик. На них ссылался глава СБ Украины Иван Баканов, когда говорил, что у него есть доказательства госизмены политика