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    20 ноября 2020, 21:10

    Байдену порекомендовали забыть о украинской теме

    Артур Блянихов

    Политолог Кость Бондаренко посоветовал победителю президентской гонки в США Джо Байдену не касаться темы Незалежной, поскольку она стала для него токсичной. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

    Специалист напомнил о коррупционном скандале, в который попал сын Байдена Хантер. Он входил в состав совета директоров украинской частной нефтегазовой компании Burisma.

    По мнению республиканцев, Хантер Байден мог быть замешан в коррупции. Дело удалось замять не без помощи тогдашнего лидера Незалежной Петра Порошенко, который сейчас надеется на поддержку Байдена.

    Однако Бондаренко порекомендовал Байдену забыть о украинской теме.

    «Забыть о таких словах, как Украина, Burisma, скандал с Хантером Байденом и так далее», — отметил политолог.