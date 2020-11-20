Байдену порекомендовали забыть о украинской теме

Специалист напомнил о коррупционном скандале, в который попал сын Байдена Хантер. Он входил в состав совета директоров украинской частной нефтегазовой компании Burisma.

По мнению республиканцев, Хантер Байден мог быть замешан в коррупции. Дело удалось замять не без помощи тогдашнего лидера Незалежной Петра Порошенко, который сейчас надеется на поддержку Байдена.

Однако Бондаренко порекомендовал Байдену забыть о украинской теме.

«Забыть о таких словах, как Украина, Burisma, скандал с Хантером Байденом и так далее», — отметил политолог.