Мир 03 июня 2023, 08:03 Байдену порекомендовали пользоваться тростью из-за частых падений Бывший медик Белого дома Рейнер посоветовал Байдену ходить с тростью, чтобы не падать Фото: правительство США / Flickr

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Президенту США Джо Байдену стоит пользоваться при ходьбе тростью, поступившись имиджем. Такое мнение в эфире CNN высказал кардиолог, медицинский советник Белого дома при Джордже Буше-младшем Джонатан Рейнер.

«Я бы посоветовал президенту использовать трость на неустойчивой поверхности. Я понимаю, что это может не понравиться ему, но падение смотрится намного хуже», — сказал он.

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Врач отметил, что пожилые люди часто падают. При этом у Байдена случаи потери равновесия участились. Рейнер предположил, что шаркающая походка американского лидера может быть связана с артритом.

Байден упал на глазах у публики, когда выступал перед выпускниками академии ВВС — сразу после того, как пошутил про свой «300-летний возраст». Подняться самостоятельно он не смог — ему помогли охранники. После падения Байден ударился о дверь вертолета возле Белого дома.