13 января 2023, 23:55
ЦРУ признался, что Байдену не говорят правду о ситуации на Украине
Офицер ЦРУ Джиральди: спецслужбы обманывают Байдена о ситуации на Украине
Главе американской администрации Джо Байдену не рассказывают, насколько плачено положение дел у ВСУ на Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Я подозреваю, что тот, кто в ЦРУ или АНБ информирует президента, знает, что Байден хочет услышать, поэтому я не думаю, что он получает честный отчет о том, что действительно происходит на местах», — пояснил собеседник.
Реклама
Все происходящее указывает на поражение Киева. Однако украинские пропагандисты утверждают обратное. Эту информацию тиражируют американские СМИ, в том числе Washington Post и New York Times.
Реклама
Джиральди допустил, что военная разведка США плохо осведомлена о ситуации на Украине. По его словам, за последние 20 лет она неоднократно терпела неудачу.
Байден на днях оказался в центре скандала после обнаружения в его аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов. Позднее секретные бумаги были найдены в его гараже.
Джо Байден
Реклама
Реклама