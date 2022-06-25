Байдену напомнили о его отношению к абортам в прошлом

Решение Верховного суда США об отмене постановления о возможностях женщин сделать аборт — это первый подрыв шаг в полном подрыве прав. Как сообщил телеканал CNN, с таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

Он подчеркнул, что судебное решение сделало США исключением среди всех развитых стран мира.

«Это решение не должно быть окончательным словом. Моя администрация будет использовать всю необходимую и законную власть, чтобы помочь женщинам, желающим сделать аборт», — заявил Байден.

На самом деле отношение действующего президента США к прерыванию беременности менялось всю его политическую карьеру.

Еще в 1977 году он выступил против оплаты абортов для женщин, которые забеременели после изнасилования или вынашивание плода угрожало их жизни. В 1980-е годы, будучи сенатором от штата Делавэр он дважды голосовал за отмену поправки по делу Роу против Уэйда, разрешающим штаты принимать решения об абортах самостотяельно.

В конце 90-х Байден выступил против того, чтобы государство оплачивало медицинские процедуры для прерывания нежелательной беременности у женщин военнослужащих.

За два года до своего избрания на пост вице-президента США, в 2006 году политик заявил, что не рассматривает «аборт, как выбор или право».

«Я — практикующий католик, и для меня это самая большая дилемма с точки зрения согласования моих религиозных и культурных взглядов с моей политической ответственностью», — пояснял Байден.

Только в 2019 году он поменял свою точку зрения, когда началась его президентская предвыборная кампания.

Как отметило издание USNews, горькая ирония история с абортами в США заключается в том, что решение принял Верховный суд, который на треть назначен Трампом, который в прошлом всегда выступал за свободные аборты, а протестующий против них католик Байден сейчас обещает помочь женщинам с нежелательной беременностью