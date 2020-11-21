Байдену исполнилось 78 лет. Он станет самым старым президентом США

Объявившему себя президентом США Джозефу Байдену 20 ноября исполнилось 78 лет. Через два месяца ему придется управлять политически раздробленной страной, столкнувшись с худшим кризисом здравоохранения за столетие, высоким уровнем безработицы и обществом, расколотым расовой несправедливостью.

Как пишет ABC News, ему придется совершить еще один подвиг — доказать американцам, что его возраст — всего лишь цифры, и что он готов к работе.

После Рональда Рейгана, покинувшего Белый дом в 1989 году в возрасте 77 лет, он станет самым старым президентом в истории страны.

«Крайне важно, чтобы он и его сотрудники в начале своего президентства поставили себя на устойчивую позицию, чтобы он мог выражать свои намерения с четкостью, которая не всегда была его сильной стороной», — отметил политолог из Университета Рутгерса Росс Бейкер.

Врач Байдена, доктор Кевин О’Коннор, в медицинском отчете, опубликованном в ходе кампании в декабре, описал Байдена как «здорового, энергичного человека, способного успешно выполнять обязанности президента».

О’Коннор сообщил, что Байден занимается спортом пять дней в неделю. Во время пандемии он занимался дома, предпочитая гантели, велосипед и беговую дорожку.

В 1988 году Байден перенес две опасные для жизни аневризмы мозга, в 2003 году ему удалили желчный пузырь.

Скорее всего, как и его возрастным предшественникам, Байдену придется время от времени демонстрировать, что он находится в прекрасной форме. Например, Рейган периодически публично катался на лошадях и рубил дрова.

Но увлекаться этим тоже не стоит. В 1841 году 68-летний Уильям Харрисон, в то время самый старый президент США, попытался продемонстрировать свою энергию, произнеся длинную инаугурационную речь без пальто и шляпы. Через неделю он заболел пневмонией, которая свела его в могилу в течение месяца.