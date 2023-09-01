Мир 01 сентября 2023, 01:28 Байдену грозит импичмент за «воспрепятствование правосудию» CCN: Республиканцы планируют осенью объявить импичмент Байдену flickr.com

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Действующему президенту США Джо Байдену в сентябре могут объявить импичмент за «воспрепятствование правосудию». Уже сейчас к этой процедуре готовится спикер Палаты представителей Кевин Маккарти и другие влиятельные республиканцы, сообщил телеканал CCN со ссылкой на источники в Республиканской партии.

И хотя, по мнению журналистов, республиканцам вряд ли удастся добиться отставки Байдена, они смогут использовать этот скандал в своей президентской кампании на выборах 2024 года. Поэтому главный сторонник вынесения импичмента — кандидат в президенты от Республиканской парии Дональд Трамп.

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Основанием для импичмента, по словам Кевина Маккарти, станет ход разбирательств в отношении семьи президента, в первую очередь, его сына Хантера Байдена.

В начале августа Джо Байден открестился от участия в бизнесе сына.

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос. <…> Это неправда», — так Байден отреагировал на просьбу журналиста прокомментировать сведения о том, что он, будучи вице-президентом, якобы участвовал в разговорах сына с деловыми партнерами по громкой связи.

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