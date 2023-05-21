21 мая 2023, 04:01
Байдену дали совет пройти проверку когнитивного здоровья
Бывший врач Белого дома Джексон посоветовал Байдену «серьезно» проверить здоровье
Президенту США необходимо «серьезно» поговорить с врачами и близкими по поводу своих когнитивных проблем, из-за которых он не может исполнять обязанности главы государства. Об этом в Twitter написал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
Помимо Байдена еще два американских сенатора-демократа грозят Штатам неприятностями — это 90-летняя Дайэнн Файнстайн и перенесший инсульт Джон Феттерман.
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«Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьезно поговорить со своими врачами и семьями», — заявил Джексон.
В Японии президент США в очередной раз продемонстрировал свою несостоятельность. Выходя из самолета, он не смог справиться со своим зонтом — Байден около минуты не мог открыть зонт и промок. Видео разлетелось по Сети и стало вирусным.
США
Медицина
Джо Байден
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