Байдену дали почетное корейское имя

У президента США Джо Байдена появилось второе имя. Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы нарекла его Пэ Чжи Соном. В переводе с корейского это означает «территория» и «звезда».

Сертификат о присвоении американскому лидеру почетного имени уже передали координатору по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курту Кэмпбеллу. Снимок документа опубликовало агентство Yonhap.

Фамилию Пэ для Байдена взяли от названия города Пхентхэк: на его территории войска США базируются в Южной Корее. Имя Чжи Сон состоит из двух иероглифов, которые переводятся как «территория» и «звезда».

В Ассоциации подчеркнули, что наречение американского президента корейским именем стало большой честью. Его приурочили к годовщине перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов. Дату отмечают 27 июля.

Корейские имена организация высокопоставленным чиновникам США, напомнило РИА «Новости», уже присваивала. Барака Обаму нарекли О Хан Ма, а Дональда Трампа — У Дэ Иль.