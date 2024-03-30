Мир 30 марта 2024, 23:18 Байдена заставят извиниться за «день трансгендеров» на Пасху Штаб Трампа попросил от Байдена извинений за «день трансгендеров» РИА «Новости»

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Избирательный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа попросил своего соперника Джо Байдена извиниться перед христианами. Американский лидер назначил «день видимости трансгендеров» на пасхальное воскресенье, сообщил RT.

Команда Трампа назвала прокламацию Байдена «богохульством» и примером наступления действующего президента США на христианскую веру.

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«Мы призываем разваливающуюся кампанию Джо Байдена и Белый дом выступить с извинениями перед миллионами католиков и христиан по всей Америке», — заявила пресс-секретаря штаба Кэролайн Левитт.

Байден ранее объявил 31 марта «днем видимости трансгендеров», чтобы поддержать сменивших пол людей. Его заявление в субботу появилось на сайте Белого дома.