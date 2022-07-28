Байдена заподозрили в использовании стимуляторов

Жители США заметили, что их президент Джо Байден не моргал 17 секунд во время недавнего выступления. «Известия» сообщили, что это встревожило американцев.

Саму запись выложили в Twitter Демократической партии США. Один из комментаторов предложил посчитать, сколько раз Байден моргнул за время 94-секундного выступления. Его инициативу подхватили многие. Пользователи сошлись на мнении, что за все время Байден моргнул всего два раза. Кроме того, у него изменился цвет глаз — с голубого на карий.

Часть комментаторов предположила, что их лидер записывал речь после употребления стимуляторов. По другой версии Байдена просто подменили.

«Они накачали пациента с деменцией таким количеством адреналина, что он даже не моргает», — написал один из пользователей соцсети.

Журналисты портала Waynedupree и вовсе предположили, что редкое моргание стало последствием перенесенного Байденом COVID-19.

«Честно говоря, я не знаю, почему ему просто не дают поспать несколько дней, пока у него COVID», — написали авторы материала.

Они отметили, что Байдену вовсе необязательно выступать публично каждый день. По их мнению, президент США совсем не здорово выглядит и строит речь на манер бреда сумасшедшего.