Байдена заподозрили в использовании стимуляторов
Жители США заметили, что Байден не моргал 17 секунд во время выступления
Жители США заметили, что их президент Джо Байден не моргал 17 секунд во время недавнего выступления. «Известия» сообщили, что это встревожило американцев.
Саму запись выложили в Twitter Демократической партии США. Один из комментаторов предложил посчитать, сколько раз Байден моргнул за время 94-секундного выступления. Его инициативу подхватили многие. Пользователи сошлись на мнении, что за все время Байден моргнул всего два раза. Кроме того, у него изменился цвет глаз — с голубого на карий.
Часть комментаторов предположила, что их лидер записывал речь после употребления стимуляторов. По другой версии Байдена просто подменили.
«Они накачали пациента с деменцией таким количеством адреналина, что он даже не моргает», — написал один из пользователей соцсети.
Журналисты портала Waynedupree и вовсе предположили, что редкое моргание стало последствием перенесенного Байденом COVID-19.
«Честно говоря, я не знаю, почему ему просто не дают поспать несколько дней, пока у него COVID», — написали авторы материала.
Они отметили, что Байдену вовсе необязательно выступать публично каждый день. По их мнению, президент США совсем не здорово выглядит и строит речь на манер бреда сумасшедшего.