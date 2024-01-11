Мир 11 января 2024, 11:06 Байдена загнали в ловушку из-за нереалистичных целей на Украине Политолог Бортник: Байден попал в политическую ловушку из-за борьбы с Россией Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Любое заявление президента США Джо Байдена по Украине пойдет на пользу его оппонентам из Республиканской партии. Провозглашенные и настоящие цели кампании не устроят американцев. Борясь с Россией, демократ загнал себя в политическую ловушку, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник YouTube-каналу Politeka.

«Республиканцы загоняют Белый дом и Байдена в ловушку. Потому что те цели Белого дома в этом конфликте, которые реальны, они очень публично непривлекательны. <…> А те цели, которые провозглашаются, они нереалистичны», — сказал он.

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Республиканцы, по словам политолога, потребовали от президента выпустить документ о целях США в украинской кампании, чтобы выставить его в невыгодном свете и завести в тупик. Руслан Бортник предупредил, что любое объяснение сыграет против Джо Байдена — покажется избирателям нереалистичным или некомпетентным.

Белый дом, по его словам, публично объяснил стремление помогать Украине желанием разгромить Россию военным путем, но в реальности хотел ослабить эту страну руками союзников. Руслан Бортник заявил, что американский конгресс и европейские страны не поддержат ни то, ни другое. Он сказал, что ядерную державу невозможно победить.

Политолог Ольга Павленко допустила, что Джо Байден, несмотря на интриги в конгрессе и собственной партии, победит на выборах президента США. Она оценила его шансы на успех в 50%.