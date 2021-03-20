Байдена высмеяли в конгрессе за отказ поговорить с Путиным

Американский президент Джо Байден в прямом смысле слова ушел от вопроса, собирается ли он поговорить с российским лидером в прямом эфире. После этого его подняли на смех в конгрессе.

«Я не думаю, что Байден победит», — заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц в том контексте, что диалог американского и российского лидеров «не закончится, как фильм „Рокки IV“». Его цитирует телеканал Fox News.

Он отметил, что Путин эффектно прокомментировал слова Байдена о нем, и прошелся по отношениям главы Белого дома и вице-президента Камалы Харрис.

«В Вашингтоне все знают, что каждый раз, когда Камала Харрис пожимает руку Джо Байдену, она проверяет его пульс», — пошутил Гетц.

Накануне американский лидер выступил в Белом доме на тему пандемии коронавируса, кто-то из журналистов спросил его о разговоре с Путиным в прямом эфире, Байден развернулся и ушел с трибуны.

17 марта глава Американского государства назвал нашего президента «убийцей» и добавил, что Путин ответит за «вмешательство в выборы» президента США в прошлом году. Глава России на следующий день припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется».