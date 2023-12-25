Мир 25 декабря 2023, 07:48 Байдена включили в список главных политических неудачников года Fox News: президент США Байден оказался в списке политических лузеров 2023 года Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент США Джо Байден вошел в список главных неудачников американской политики в 2023 году. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Байдена включили в список из-за снижения его рейтингов и запуска процедур импичмента в конгрессе. По информации телеканала, президент США также «столкнулся с негодованием» демократов из-за своей позиции по конфликту Израиля и ХАМАС.

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Кроме американского лидера в перечень «политических лузеров» попали экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти и экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут, которая не смогла переизбраться на второй срок. В перечень телеканал также включил Джорджа Сантоса, которого изгнали из конгресса из-за обмана в биографии и обвинений в финансовом мошенничестве.

Ранее Байдену не удалось рассказать об инфраструктурной реформе. Американский лидер запутался в цифрах и не смог раскритиковать экс-президента США Дональда Трампа. Он отметил, что реформа обеспечила стране не неделю, а десятилетие инфраструктуры.